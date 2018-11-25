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مواعيد الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز لكرة القدم
2018/11/25 | 23:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حددت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم، مواعيد الأسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

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