شباب كرة السلة على الكراسي يحرز لقب البطولة العربية بلبنان

2018/11/25 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن المنتخب الوطني للشباب بكرة السلة على الكراسي المتحركة، من إحراز لقب البطولة العربية الثالثة التي اقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت.

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