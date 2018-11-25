أحمد الجار الله: على شعبي العراق ولبنان إنقاذ بلديهما من إيران «المارقة»

2018/11/25 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن حكومتي العراق ولبنان لن تكتملا حتي ترضي عنهما إيران، مضيفًا أن هذه الدوله المارقة تريد حكومة عراقية وحكومة لبنانية لإنقاذ طهران وليس لمصلحة شعبيهما.​

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