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ابنة الهنداوي عن رفحاء: والدي “بطل” القانون.. والمنتقدون منافقون وجهلة
2018/11/25 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس اتهمت “زهراء الهنداوي”، ابنة النائب السابق ورئيس لجنة السجناء السياسيين محمد الهنداوي، الاحد، “منافقين وجهلة” بإثارة الرأي العام ضد تعويضات محتجزي معسكر رفحاء والتي يعتبرها منتقدون ضخمة ومبالغاً بها.

وقالت الهنداوي في مقال، نشره والدها النائب السابق، في وسائل التواصل الاجتماعي، (25 تشرين الثاني 2018) أن “الضجة الاعلامية و الاشاعات –بشان القضية- […]

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