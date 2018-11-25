2018/11/25 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | القرار لكم - الكابينة...
لا مال ولا بنون روح للبرلمان بقلب سليم 25/11/2018
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | القرار لكم - الكابينة... لا مال ولا بنون روح للبرلمان بقلب سليم 25/11/2018) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا مال ولا بنون روح للبرلمان بقلب سليم 25/11/2018
مصدر الفيديو: itLIzELNsn0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | القرار لكم - الكابينة... لا مال ولا بنون روح للبرلمان بقلب سليم 25/11/2018) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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