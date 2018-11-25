English | وظائف


شاهد بالفيديو | القرار لكم - الكابينة... لا مال ولا بنون روح للبرلمان بقلب سليم 25/11/2018
2018/11/25 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | القرار لكم - الكابينة...

لا مال ولا بنون روح للبرلمان بقلب سليم 25/11/2018

مصدر الفيديو: itLIzELNsn0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | القرار لكم - الكابينة... لا مال ولا بنون روح للبرلمان بقلب سليم 25/11/2018) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | القرار لكم - الكابينة... لا مال ولا بنون روح للبرلمان بقلب سليم 25/11/2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).


كامل التفاصيل في: قناة دجلة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد 2018/11/25
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع ليث الجزائري .. كاظم سلمان بوهان / عون ذياب - 2018/11/25
⋙ مئات المهاجرين يحاولون عبور الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة 
⋙ #الحجاري عادل - متى سيخرج العالم الثالث من معركة الصراع الفكري؟
⋙ #ياسين الحاج صالح - عالم سورية بعد قرن من الحرب العالمية الأولى
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد 2018/11/25
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع ليث الجزائري .. كاظم سلمان بوهان / عون ذياب - 2018/11/25
⋙ بالصور .. انقاذ حياة طفلة حديثة الولادة عُثر عليها بمكب نفايات في بغداد
الأكثر شيوعا