مصدر يكشف ما تم التوافق على تمريره في جلسة الغد من المناصب الوزارية المتبقية

2018/11/25 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاحد، عن ما تم التوافق على تمريره في جلسة البرلمان ليوم غد، فيما اكد ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، استلم رداً من المساءلة والعدالة بشأن اربع وزراء في الحكومة الحالية.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "جلستي يوم غد الاثنين والثلاثاء المقبل ستخصص لتكملة الكابينة الوزراية لحكومة عبد المهدي". وبين ان "فالح الفياض تم حسم ترشيحه لوزارة الداخلية وسيتم التصويت عليه"، موضحا ان "كتلة سائرون ستنسحب من جلسة التصويت".واضاف ان "الكتل السنية قدمت مرشحيها لوزارة الدفاع وهم ثلاثة"، لافتا الى ان "فيصل الجربا استبعد من الترشيح".واوضح ان "وزارة الهجرة والمهجرين حسمت للحزب الديمقراطي الكردستاني، ونوزات هادي مرشحهم ولا يوجد اي اعتراض عليه".وتابع المصدر ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استلم الرد من هيئة المساءلة والعدالة والبحث الجنائي حول اربع وزراء في الحكومة الحالية".

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