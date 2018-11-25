الحداد يصدر توضيحا بشأن الرد على تغريدة الصدر

2018/11/25 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى بشير الحداد نائب رئيس البرلمان العراقي، تصريحا منسوبا له تضمن ردا على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وذكر مكتب الحداد في بيان ورد لشفق نيوز، ان التصريح المنسوب تضمن ردا مزعوما على تغريدة مقتدى الصدر بخصوص بيع وشراء بعض المناصب الوزارية.واضاف "في الوقت الذي تنفي الدائرة الاعلامية في مجلس النواب صحة التصريح المنسوب للسيد نائب رئيس المجلس جملة وتفصيلا فأنها تؤكد على انه لم يدل بأي تصريح بهذا الخصوص، وان ماتم نقله تصريح مختلق.

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