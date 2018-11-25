الحداد: سنسعى لزيادة التخصيصات المالية لمؤسسة الشهداء ضمن موازنة ٢٠١٩

2018/11/25 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو_أربيل

أستقبل اليوم نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير حداد، اليوم الأحد، رئيس مؤسسة الشهداء، ناجحة عبدالأمير الشمري والكادر المتقدم في المؤسسة، وبحضور عدد من السادة النواب عن الكتل الكوردستانية.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي، في بيان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين مؤسسة الشهداء ومجلس النواب من أجل تقديم الخدمات ورعاية عوائل وذوي الشهداء باعتبارهم شريحة واسعة عانوا من المظلومية لسنوات طويلة".وأكد الحداد، بأنه "سنسعى لزيادة التخصيصات المالية لمؤسسة الشهداء ضمن موازنة ٢٠١٩ لرعاية عوائل الشهداء وتلبية احتياجاتهم، لأنهم شريحة مهمة عانت من التهميش منذ سنين، وعلى جميع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة الاهتمام بهم والتخفيف من معاناتهم اليومية"، مشيراً الى "أهمية تكثيف الجهود كخطوة أولى لتوحيد مؤسسة الشهداء في الحكومة الاتحادية ووزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان لضمان حقوقهم بشكل عادل، والتنسيق في آلية العمل في المؤسستين، لأننا في وطن واحد، ومجلس النواب يدعم ويساند كل الجهود المبذولة من قبل مؤسسة الشهداء لما يقدموه من خدمة كبيرة لعوائل الشهداء".من جهتها اعربت الشمري، بحسب البيان، عن "سعادتها للقاء نائب رئيس مجلس النواب مع عدد من السادة النواب الكورد وتفهم عمل المؤسسة حيث عرضت شرح تفصيلي لمهام وعمل المؤسسة والحاجة إلى توفير تخصيصات مالية ، وأهمية إجراء تعديلات على القوانين واتخاذ قرارات تخدم عوائل الشهداء"، مشيرةً الى "عمل اللجنة الخاصة المشّكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدمج المؤسسة مع وزارة الشهداء المؤنفلين في اقليم كوردستان لضمان حقوق جميع عوائل الشهداء في العراق دون استثناء وتعويضهم ماديا ومعنويا".

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