مقبرة خاصة بعديلة حمود من اموال الدولة

2018/11/25 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود تشتري قطعة ارض (مدفن) في بحر النجف مؤخراً.يذكر ان الوزيرة متهمة بحيازة عدد كبير من العقارات بعد تسلمها كرسي الوزارة وتلاحقها الكثير من الاتهامات بالفساد والتربح من المنصب.

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