2018/11/26 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي، عن أن الكتلة النقدية خارج البنوك العراقية خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 40 ترليون دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي: الكتلة النقدية خارج البنوك بلغت أكثر من 40 ترليون دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي: الكتلة النقدية خارج البنوك بلغت أكثر من 40 ترليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).