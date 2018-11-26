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المركزي: الكتلة النقدية خارج البنوك بلغت أكثر من 40 ترليون دينار
2018/11/26 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن البنك المركزي، عن أن الكتلة النقدية خارج البنوك العراقية خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 40 ترليون دينار.

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