شاهو القرة داغي: تحولت العراق ولبنان وسوريا إلى دول فاشلة وهشة بسبب إيران

2018/11/26 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الكاتب والمحلل السياسي شاهو القرة داغي، على انطلاق فعاليات مايسمى "مؤتمر الوحدة الإسلامية"، في طهران، أمس الأحد، قائلًا : « لم يعد من الممكن خداع المسلمين بشعار «القدس»، بعد إشعال المنطقة بصراعات طائفية ومذهبية دمرت البلدان وأنهكت الشعوب».​

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