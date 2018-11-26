2018/11/26 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، بوفاة شخصين واصابة 3 في مدينة كلار جنوب شرق السليمانية اثر الهزة الارضية التي ضربت المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شخصين في مدينة كلار جنوب شرق السليمانية إثر الهزة الأرضية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة شخصين في مدينة كلار جنوب شرق السليمانية إثر الهزة الأرضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).