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وفاة شخصين في مدينة كلار جنوب شرق السليمانية إثر الهزة الأرضية
2018/11/26 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر امني، بوفاة شخصين واصابة 3 في مدينة كلار جنوب شرق السليمانية اثر الهزة الارضية التي ضربت المحافظة.

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