2018/11/26 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مغادرتها محطة للحافلات ...

اختطفت ميليشيات المعارضة الموالية لتركيا، عائلة كوردية مؤلفة من 9 أشخاص، معظمهم من النساء، وذلك بعد مغادرتها محطة للحافلات في ريف عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وذكر نشطاء محليون أن ميليشيات ‹غصن الزيتون› أقدمت على اختطاف عائلة مؤلفة من 9 أشخاص، هم رجل و7 نساء أعمارهن فوق الـ 18 عاماً وطفل، وذلك بعد أن غادرت العائلة محطة انطلاق الحافلات في مركز ناحية شيه – الشيخ حديد.

وأوضح النشطاء، بأن أسماء المختطفين مسجلة في قائمة المغادرين في محطة الحافلات وأن مصيرهم لا زال مجهولا لحد الآن.

ويأتي ذلك بعد تنفيذ القوات التركية وبعض ميليشيات المعارضة لحملات أمنية استهدفت ما أسمتهم بـ «الفاسدين والخارجين على القانون» من ميليشيات ‹غصن الزيتون› والتي تركزت في مدينتي عفرين وجنديرس.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف عائلة كوردية في ريف عفرين) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختطاف عائلة كوردية في ريف عفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).