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إيران: إرتفاع عدد ضحايا الهزة الأرضية الى مئات الأشخاص
2018/11/26 | 00:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دولية- كلكامش برس؛ أرتفع عدد جرحى الهزة الأرضية الذي ضرب غرب إيران مساء الأحد الى اكثر من 500 شخص.

وقالت وكالات أنباء إيرانية ان عدد الجرحى ارتفع الى 513 شخصاً ولم تسجل اي حالة وفاة حتى الآن.

من جانبه أوعز وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي الى رئيس مؤسسة الطوارئ الايرانية باتخاذ اجراءات عاجلة وحشد […]

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