هذا عدد جرحى الزلال الذي ضرب كرمانشاه الايرانية

2018/11/26 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين – متابعة]وقع ٣٨٨ جريح اثر زلزال محافظة كرمانشاه الايرانية.واشارت وسائل الاعلام الى عدم وجود أي انباء حول سقوط قتلى.وكرمنشاه محافظة ايرانية حدودية مع العراق، وهي مركز الزلزال الذي ضرب العراق اليوم

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