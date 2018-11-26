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هذا عدد جرحى الزلال الذي ضرب كرمانشاه الايرانية
2018/11/26 | 00:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين – متابعة]وقع ٣٨٨ جريح اثر زلزال محافظة كرمانشاه الايرانية.واشارت وسائل الاعلام الى عدم وجود أي انباء حول سقوط قتلى.وكرمنشاه محافظة ايرانية حدودية مع العراق، وهي مركز الزلزال الذي ضرب العراق اليوم

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