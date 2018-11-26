2018/11/26 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة اللاجئين إلى مخيم “رفحاء” في الأراضي السعودية.بعد اجتياح قوات التحالف بقيادة أميركا (وبمشاركة “الأخوة”! من مصر وسوريا)!! العراق القادمة من محمية “الكويت الشقيق”!!؟ من جهة البصرة وهزيمة قوات صدام حسين (الذي كان حامي حمى بوابتهم الشرقية..ثم “كلبوا عليه فنجحوا؛ وقلب عليهم فطاح حظه وحظ الخلفوه ودفع الثمن العراق وشعبه وفق مخطط اللعبة … قصة اللاجئين إلى مخيم “رفحاء” ..وقانون “رفحاء”

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