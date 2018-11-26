2018/11/26 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (القسم الرابع) هذا اللوح الطيني العراقي البابلي العجيب (2/2) الاضطرابات النفسية Psychiatric disorders إن معرفتنا للنصوص البابلية وفهمها وعلاجها للاضطرابات النفسية مشتقة من ألواح ونصوص مختلفة لا علاقة لها بالسلسلة “التشخيصية” و “العلاجية” الطبية ، لكن مرة أخرى ربما يرجع تاريخها إلى النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد.اثنان من النصوص المسمارية الرئيسية المعروفة … حول أكاذيب وتلفيقات هيرودوتس “أبو التاريخ” عن بابل ، وكيف شوّه الأغريق منجزات الطب العراقي القديم

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