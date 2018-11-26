2018/11/26 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين شد وجذب وتوتر وهدوء، وﻷنه لم يصل الى ما يرضي قناعته، فقد قرر رجل اﻷمن الخمسيني، الجالس على الكرسي، الدوار والهزاز، إحالة قضيتي، أنا الملقب أبو داود الى إحدى المحاكم الخاصة، التي تعدٌ قراراتها ملزمة، حيث لا تقبل الطعن أو التمييز أو النقض، وبالتالي سوف لن توافق على تكليف أي محام للدفاع عمن يسمونه … رسالة من على بوابة السجن

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