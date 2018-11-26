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بالفيديو.. لحظة الهزة الأرضية في خانقين
2018/11/26 | 00:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالفيديو..

لحظة الهزة الأرضية في خانقين

تأریخ التحریر: : 2018/11/26 0:26

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