2018/11/26 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا نور..فتاة بصرية جمعت مزايا الاديان بروحها الواحدة دون تنافر، حيث التحفت السواد في شهر محرم وذكرى عاشوراء، لكنها لم تقاطع الانجيل وقراءته، بحسب تقرير نشره مشروع “تصالح” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتاة بصرية توحد عاشوراء والانجيل في آن واحد اسرار ميديا.

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