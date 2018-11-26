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فتاة بصرية توحد عاشوراء والانجيل في آن واحد
2018/11/26 | 00:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا نور..

فتاة بصرية جمعت مزايا الاديان بروحها الواحدة دون تنافر، حيث التحفت السواد في شهر محرم وذكرى عاشوراء، لكنها لم تقاطع الانجيل وقراءته، بحسب تقرير نشره مشروع “تصالح” […]

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