ماكارثي يعود لقيادة منتخب بلاده إيرلندا

2018/11/26 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووقع ماكارثي (59 عاما) الذي لم يكن يشرف على تدريب أي فريق منذ رحيله عن إيبسويتش تاون الانكليزي في نيسان/أبريل الماضي، عقدا لمدة عامين.

وشهد منتخب ايرلندا مع المدرب أونيل سلسلة من النتائج المخيبة توجها بسقوطه إلى المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

وسبق لماكارثي الإشراف على تدريب المنتخب الإيرلندي في الفترة بين 1996 و2002، وتتركز مهمته بشكل خاص على ضمان تأهل إيرلندا إلى نهائيات كأس أوروبا 2020.

وقال ماكارثي "تشرفت بتعييني مدربا للمنتخب وأنا متحمس جدا للعودة إلى تدريب إيرلندا.



أنا سعيد (...) بمنحي فرصة قيادة منتخب إيرلندا إلى كأس أوروبا 2020".

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