رسميًا | بالميراس بطلاً للدوري البرازيلي للمرة الـ10 في تاريخه

2018/11/26 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر حقق بالميراس لقب الدوري البرازيلي، بعدما حقق الفوز على فاسكو دا جاما، بهدف نظيف، في الجولة قبل الأخيرة موسم 2018، ليتوج باللقب العاشر في تاريخ النادي.

وظل الفارق مع فلامنجو صاحب المركز الثاني، 5 نقاط، ليتوج باللقب للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

Como é bom ser o #MA10RDOBRASIL! 😍 #PalmeirasDecacampeão pic.twitter.com/omu3AOyL8h اختيارات المحررين ليون يصبغ ملعبه باللون الأحمر قبل مواجهة سان إتيان جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 25, 2018ودخل بالميراس اللقاء وعينه على الفوز من أجل التتويج باللقب، أو التعادل وتحقيق فلامنجو أي نتيجة سلبية.

وتأخر هدف اللقاء والفوز باللقب، حتى الدقيقة 72 عن طريق ديفرسون البديل بعد 12 دقيقة من نزوله.

ACABOOOOOOU! É NOSSO! SOMOS DECACAMPEÕES BRASILEIROS!O PALMEIRAS FEZ HISTÓRIA MAIS UMA VEZ E É O #MA10RDOBRASIL! #PalmeirasDecacampeão pic.twitter.com/fvgPTCP5gj

— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 25, 2018فيما حقق فلامنجو الفوز على كروزيرو خارج قواعده، بهدفين نظيفين عن طريق إيفرتون روبيريو في الدقائق 8 و52، لكنها لم تكن كافية لمواصلة الصراع على اللقب.

وحقق بالميراس اللقب العاشر له والثاني في القرن الحالي، ليصبح بفارق لقبين عن سانتوس صاحب الـ8 ألقاب للدوري البرازيلي.

ويعود الفضل للمدرب البرازيلي المخضرم لويس فيليبي سكولاري، الذي قاد الفريق في 21 مباراة بالدوري البرازيلي، حقق الفوز في 15 وتعادل في 6.

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