سيلفا: أنا سعيد في إشبيلية لكني لاعب ميلان

2018/11/26 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترنفى أندريه سيلفا مهاجم إشبيلية المعار من ميلان علمه بمستقبله سواء بالبقاء في ناديه الحالي أو عودته إلى ناديه الأصلي.

وقال سيلفا:"أنا أقوم بعملي، أتدرب بجدية وأساعد إشبيلية على الفوز، ولكن الحقيقة أني لا أعلم الكثير لأن وكيلي هو المختص".



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وأضاف:"الحقيقة هي أني سعيد هنا ولكن الحقيقة أيضاً أني لاعب لميلان والآن ألعب في إشبيلية، ما يستجد هنا يحدث مع وكيلي، لقد قلت في مرات عديدة أني سعيد ولكن لنرى".

وأوضح:"لا يزال هناك الكثير من اللعب في الموسم، إذا انتهى الدوري الآن سنكون الأبطال وسنحتفل لكن هذا ليس الواقع، يجب أن نفكر في مباراة تلو الأخرى".

وكان سيلفا قد سجل هدف فوز الفريق على بلد الوليد، والذي قاده لتصدر جدول الليجا بـ26 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة.





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