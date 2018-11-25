2018/11/26 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر واصل الرجاء سلسلة اللاهزيمة على ملعبه، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، عندما فاز على فيتا كلوب الكونغولي في ذهاب نهائي البطولة.

وحقق الرجاء فوزاً هاماً على نظيره فيتا، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

وتألق لاعبو الرجاء، وسيطروا على مجريات اللقاء، حيث افتتح التسجيل سفيان رحيمي في الدقيقة 47، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 61، وأتم بنحليب الثلاثية في الدقيقة 65 من علامة الجزاء.



اختيارات المحررين ليون يصبغ ملعبه باللون الأحمر قبل مواجهة سان إتيان جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

أمجاد يا عرب أمجاد 💪🇲🇦 الرجاء العالمي يحسم ذهاب الكونفدرالية بثلاثية نظيفة على حساب فيتاكلوب 👏 pic.twitter.com/gCUctYuCuL

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 25, 2018وبفوز اليوم، سجل لاعبو الفريق المغربي 43 هدفاً على ملعبهم في تاريخهم بالكونفدرالية، واستقبلوا فقط خمسة أهداف.

الجدير بالذكر أن الرجاء، يحل ضيفاً على فيتا كلوب مساء الأحد القادم في إياب نهائي البطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ثلاثية فيتا كلوب – الرجاء يواصل سلسلة اللاهزيمة على أرضه) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ثلاثية فيتا كلوب – الرجاء يواصل سلسلة اللاهزيمة على أرضه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).