2018/11/26 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب الرجاء البيضاوي المغربي من التتويج بلقب كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد فوزه الكبير 3-صفر على ضيفه فيتا كلوب في ذهاب النهائي اليوم الأحد.

وسجل سفيان رحيمي هدفين وأضاف محمود بنحليب ثالث من ركلة جزاء وسط حضور جماهيري قياسي في الدار البيضاء.

وأنهى فريق فيتا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بانكالا ليتومبو في الدقيقة 65 التي شهدت احتساب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

وبعد شوط أول تميز بالعديد من الفرص التي أهدرها الرجاء منح رحيمي التقدم للرجاء بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من عبد الإله الحافيظي ولمسة رائعة من بنحليب ليراوغ الحارس ويفتتح التسجيل.

وتوقف اللقاء مدة أربع دقائق بعد احتفالية جماهير الرجاء بافتتاح التسجيل حيث ثم إشعال الألعاب النارية ليسود ضباب كثيف أرجاء الملعب.

وعاد رحيمي في الدقيقة 61 ليضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

وحصل زكريا حدراف على ركلة جزاء في الدقيقة 65 نفذها بنجاح بنحليب ليسجل الهدف الثالث ويعزز موقعه في صدارة هدافي المسابقة رافعا رصيده إلى 12 هدفا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرجاء البيضاوي يقترب من لقب كأس الاتحاد بفوز كبير على فيتا كلوب) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرجاء البيضاوي يقترب من لقب كأس الاتحاد بفوز كبير على فيتا كلوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).