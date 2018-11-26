2018/11/26 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيئة في بيان تلقت، الغدير نسخة منه، إنه تمت "إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته جواز سويدي مزور والذي أعادته السلطات التركية الى العراق، حيث كان يروم السفر إلى السويد علماً أن المسافر قد غادر العراق بجواز عراقي".وأضافت الهيئة، أنه "بالتعاون مع مكتب جوازات مطار بغداد وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للقضاء عبر مركز شرطة المطار".انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منفذ مطار بغداد يحيل مسافر عراقي للقضاء بحوزته جواز سويدي مزور ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منفذ مطار بغداد يحيل مسافر عراقي للقضاء بحوزته جواز سويدي مزور ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).