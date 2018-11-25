2018/11/26 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟

تقارير الغدير

شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟

الأحد 25 نوفمبر 2018 - 23:59

شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟ تقرير ولاء الربيعي

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟ ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).