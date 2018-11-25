2018/11/26 | 00:45
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شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟
تقارير الغدير
شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟
الأحد 25 نوفمبر 2018 - 23:59
شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟ تقرير ولاء الربيعي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟ ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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