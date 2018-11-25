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شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟
2018/11/26 | 00:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟

تقارير الغدير

شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟

الأحد 25 نوفمبر 2018 - 23:59

شاهد ماذا فعلت السيول في الشرقاط ؟ تقرير ولاء الربيعي 

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