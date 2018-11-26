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تجربة طبية … الموت كما لم يره أحد من قبل
2018/11/26 | 00:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أجريت تجربة طبية في جامعة برلين جعلت من الممكن رؤية ما يحدث في دماغ شخص يموت في اللحظة الأخيرة، والنتائج التي تنشر للمرة الأولى مذهلة، إذ يمكن اعتبار […]

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