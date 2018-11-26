المصرف العراقي للتجارة يغلق اتفاق تمويل لمشروع كهرباء

2018/11/26 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال المصرف العراقي للتجارة وستاندرد تشارترد وجنرال إلكتريك في بيان يوم الأحد إنهم أغلقوا اتفاق تمويل قيمته 600 مليون دولار لمشروع كهرباء في العراق.تتجاوز قدرة المشروع 2 جيجاوات ويأتي في إطار خطة عراقية لإعادة البناء والتطوير.وتحاول الحكومة العراقية جاهدة سد الفجوة بين العرض والطلب في مجال الكهرباء.

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