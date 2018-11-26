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وسط أزمات اقتصادية عاصفة.. برلماني إيراني: المعلمون يعانون من ظروف مأساوية
2018/11/26 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرح عضو لجنة التعليم والبحوث في البرلمان الإيراني، محمد بيرانوندي، اليوم الأحد، أن المعلمين يعانون ظروفًا مأساوية، وأن احتجاجاتهم الأخيرة، لها ما يبررها في واقعهم اليومي.

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