وسط أزمات اقتصادية عاصفة.. برلماني إيراني: المعلمون يعانون من ظروف مأساوية

2018/11/26 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح عضو لجنة التعليم والبحوث في البرلمان الإيراني، محمد بيرانوندي، اليوم الأحد، أن المعلمين يعانون ظروفًا مأساوية، وأن احتجاجاتهم الأخيرة، لها ما يبررها في واقعهم اليومي.

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