English | وظائف


الألقوشي: حركة
2018/11/26 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد ظافر الألقوشي القيادي في حركة "بابليون" المسيحية، أن الحركة لم نتنازل عن حقيبة وزارة العدل ولن تتنازل عن استحقاقها الانتخابي.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الألقوشي: حركة "بابليون" لن تتنازل عن حقيبة وزارة العدل) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الألقوشي: حركة "بابليون" لن تتنازل عن حقيبة وزارة العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | ارشادات الدفاع المدني للمواطنين خلال الهزات الارضية
⋙ رئيس الوزراء السوري يستقبل رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي
⋙ تسمية النائب بهاء الدين النوري متحدثا باسم كتلة دولة القانون
⋙ العداء للمثليين آخذ في الارتفاع في فرنسا
⋙ سلسلة هزات أرضية ارتدادية تضرب مناطق متفرقة من محافظة ديالى
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | ارشادات الدفاع المدني للمواطنين خلال الهزات الارضية
⋙ بالفيديو.. لحظة الهزة الأرضية في خانقين
⋙ بالصور .. انقاذ حياة طفلة حديثة الولادة عُثر عليها بمكب نفايات في بغداد
الأكثر شيوعا