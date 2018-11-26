2018/11/26 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ظافر الألقوشي القيادي في حركة "بابليون" المسيحية، أن الحركة لم نتنازل عن حقيبة وزارة العدل ولن تتنازل عن استحقاقها الانتخابي.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الألقوشي: حركة "بابليون" لن تتنازل عن حقيبة وزارة العدل) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الألقوشي: حركة "بابليون" لن تتنازل عن حقيبة وزارة العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).