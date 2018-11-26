سلسلة هزات أرضية ارتدادية تضرب مناطق متفرقة من محافظة ديالى

2018/11/26 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت سلسلة هزات أرضية ارتدادية، اليوم الإثنين، مناطق متفرقة من محافظة ديالى.

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