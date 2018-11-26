2018/11/26 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا كشفت وزيرة الدولة الفرنسية المكلّفة شوؤن مكافحة التمييز مارلين شيابا الأحد 25 تشرين الثاني – نوفمبر 2018 أن الاعتداءات على المثليين جنسيا آخذة في الارتفاع في بلدها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العداء للمثليين آخذ في الارتفاع في فرنسا اسرار ميديا.

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