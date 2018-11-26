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العداء للمثليين آخذ في الارتفاع في فرنسا
2018/11/26 | 00:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا كشفت وزيرة الدولة الفرنسية المكلّفة شوؤن مكافحة التمييز مارلين شيابا الأحد 25 تشرين الثاني – نوفمبر 2018 أن الاعتداءات على المثليين جنسيا آخذة في الارتفاع في بلدها في […]

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