جويدي: مشاركة عبد الله السعيد أمام الاتحاد كانت إيجابية

2018/11/26 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني لفريق نادي أهلي جدة، على أن مواجهة الاتحاد في ديربي جدة لم تكن سهلة نهائية، بالرغم من الفوز.

الأهلي فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأضاف جويدي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن شخصية فريق الأهلي الحقيقية ظهرت خلال الشوط الثاني، بعد تذبذب الأداء خلال الشوط الأول.



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تصريحات جويدي مدرب #الاهلي بعد الفوز في ديربي جدة.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) November 25, 2018المدرب الأرجنتيني أشاد بمستوى عبدالله السعيد خلال المباراة، مؤكدًا على أن نزعته الهجومية أثرت إيجابيًا على الفريق.

بابلو جويدي فسر عدم إشراك عبد الله السعيد والإسباني خوسيه خورادو بالتشكيل الأساسي، لأنهما عادا من الإصابة، وفضل عدم إشراكهما بشكل أساسي.

عبد الله السعيد شارك بديلًا في الشوط الأول، بعد إصابة المهاجم تفاريس، وسجل الهدف الثالث للأهلي في شباك الاتحاد.

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