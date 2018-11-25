2018/11/26 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويتررحب جييرمو باروس شيلوتو مدرب بوكا جونيورز الأرجنتيني بقرار تأجيل إياب نهائي كأس ليبرتادورس ضد ريفر بليت.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي:"لقد كنا في وضع غير منصف بالأمس كما كنا اليوم أيضاً، لم نكن جاهزين لمباراة نهائية في الساعات الأخيرة، لقد حضرنا عاماً كاملاً لأجل هذا، ولكن بالأمس كانت الظروف ضدنا".



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وأضاف:"سواء كان هذا ريفر بليت أو أي خصم آخر، كل المباريات يجب أن تتم في نفس الظروف.



حاولت صب تركيز الفريق على المباراة ولكن ذلك الأمر كان مستحيلاً اليوم وأمس".

في سياق متصل قال دانييل أنجيليكي رئيس النادي:"أريد القول مجدداً أن بعض الخارجين خربوا العرض.



بالأمس عانينا من اعتداء غير معتاد، لقد تأثر لاعبونا".

وأضاف:"وقعنا اتفاق بين الرجال يضمن ظروف متساوية للجميع حتى نلعب تلك المباراة مجدداً.



لقد قابلت المدرب واللاعبين ليلة أمس وطلبت من المحامين تحضير ملف وأرسلته بالبريد الالكتروني شخصياً لسلطات الكونمبول (الاتحاد الأمريكي الجنوبي) في فندقهم".

وأوضح:"الآن ننتظر قرار محكمة الانضباط في كونمبول لاتخاذ قرارها بشأن الملف، وسأحضر الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل".

ويطالب بوكا جونيورز بمعاقبة ريفر بليت إثر هجوم جماهير الأخير على حافلة الأول بقنابل الغاز والحجارة، والتي أدت لإصابة عين القائد بابلو بيريز، إلى جانب بعض حالات الإغماء والتقيؤ بين لاعبي بوكا جونيورز.





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