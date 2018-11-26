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#عبد الله حبه - تورغينيف ..حياة بلا ضفاف
2018/11/26 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبد_الله_حبه تورغينيف ..حياة بلا ضفافموسكو – عبدالله حبه تحتفل الأوساط الأدبية في روسيا والعالم في هذه الأيام بمناسبة مرور 200 عام على مولد الكاتب الروسي الكبير ايفان تورغينيف (1818-1883) ، فتعقد المؤتمرات عن إبداعه وتفتتح المعارض وتجري الإحتفالات في الأماكن التي عاش الكاتب أو قضى فترة النفي فيها، بينما تقدم المسارح العديد من مسرحياته الكثيرة .

وإفتتح الرئيس فلاديمير بوتين نصب تورغينيف بوسط موسكو.......

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