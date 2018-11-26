عبد الله حبه - تورغينيف ..حياة بلا ضفاف

2018/11/26 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الله_حبه تورغينيف ..حياة بلا ضفافموسكو – عبدالله حبه تحتفل الأوساط الأدبية في روسيا والعالم في هذه الأيام بمناسبة مرور 200 عام على مولد الكاتب الروسي الكبير ايفان تورغينيف (1818-1883) ، فتعقد المؤتمرات عن إبداعه وتفتتح المعارض وتجري الإحتفالات في الأماكن التي عاش الكاتب أو قضى فترة النفي فيها، بينما تقدم المسارح العديد من مسرحياته الكثيرة .وإفتتح الرئيس فلاديمير بوتين نصب تورغينيف بوسط موسكو.......

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