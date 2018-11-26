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#زياد بوزيان - نسق -المفكر الفحل- في سياق الثقافة العالمة الجزائرية الراهنة ، رؤية تأويلية
2018/11/26 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #زياد_بوزيان بادئ ذي بدء لا بد من ملاحظة أن ظاهرة "الشاعر الفحل" و "الروائي الفحل" و"الناقد الفحل" كانت ولا زالت إحدى انشغالات النقد الثقافي ، لم تكن لتتطور بصورة مذهلة إلى نسق مضمر لا شعوري جديد لا ينبش إلا نادرا بخاصة في المجتمعات المحافظة المنغلقة ألا و هو نسق "المفكر الفحل" ، لو لا بعض الأحداث البارزة التي أجلت حجب من سديم كان مضروب بإحكام على هكذا نسق ، فكان بداية تبلوره الحقيقي هو المناقشات والتأويلات ال......

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