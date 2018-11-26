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#نادية محمود - بضعة كلمات بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد النساء
2018/11/26 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نادية_محمود تحتفل المنظمات النسوية في يوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني - نوفمبر من كل عام وفي كل ارجاء العالم تقريبا باليوم العالمي ضد العنف ضد النساء.

مؤكد انه امر جيد ان ترفع كل الاصوات لايقاف وانهاء كل انواع العنف ضد النساء.

هنا، وبهذه المناسبة، من الضروري مشاركة النساء والرجال في كل انحاء المعمورة للدلو بكيف يمكن الاسهام بايقاف وانهاء العنف ضد المرأة.

اولا لا بد من ان نذكر ان العنف ضد النساء مرهون......

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