ولي عهد السعودية يصل إلى البحرين في ثاني محطة له بجولته العربية

2018/11/26 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين يوم الأحد في إطار أول جولة خارجية يقوم بها منذ أن أدى مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول الشهر الماضي إلى تنديد عالمي بهذه الجريمة.وذكر تلفزيون البحرين أن الأمير محمد وصل إلى العاصمة المنامة يوم الأحد في ثاني محطة له بجولته […]

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