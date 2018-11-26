إصابة 200 في زلزال غرب إيران

2018/11/26 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قالت إيران يوم الأحد إنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن سقوط أي قتلى عقب وقوع زلزال بلغت قوته 6.3 درجة قرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، لكن حوالي 200 شخص أصيبوا جراء الزلزال، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.وشعر الناس في العاصمة العراقية بغداد وفي الكويت بالزلزال.وقال هوشانج بازواند حاكم […]

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