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قصة أطفال الكهف تعود من جديد وهذه المرّة في اسكتلندا!
2018/11/26 | 01:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا حاصرت مياه الأمطار ثلاثة أطفال داخل مياه المد في كهف بحري في بلدة إيست لوذيان، قرب العاصمة إدنبرة؛ ما أدّى إلى تدخّل خفر السواحل الأسكتلندي وتم انقاذهم.

وقال […]

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