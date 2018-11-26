2018/11/26 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا حاصرت مياه الأمطار ثلاثة أطفال داخل مياه المد في كهف بحري في بلدة إيست لوذيان، قرب العاصمة إدنبرة؛ ما أدّى إلى تدخّل خفر السواحل الأسكتلندي وتم انقاذهم.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصة أطفال الكهف تعود من جديد وهذه المرّة في اسكتلندا! اسرار ميديا.

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