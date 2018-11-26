2018/11/26 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا لم تتوقع السلطات في مطار هيثرو بلندن أن المهرب القادم الذي ستقبض عليه، هو مضيف طيران، حاول تهريب مبلغ كبير في الرحلة من لندن إلى كوالالامبور.وألقت السلطات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مضيف طيران بتهمة “غسيل أموال” اسرار ميديا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مضيف طيران بتهمة “غسيل أموال”) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مضيف طيران بتهمة “غسيل أموال”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اسرار).