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اعتقال مضيف طيران بتهمة “غسيل أموال”
2018/11/26 | 01:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا لم تتوقع السلطات في مطار هيثرو بلندن أن المهرب القادم الذي ستقبض عليه، هو مضيف طيران، حاول تهريب مبلغ كبير في الرحلة من لندن إلى كوالالامبور.

وألقت السلطات […]

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