2018/11/26 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ السليمانية: وفاة وإصابة 52 شخصاً بسبب الهزة الأرضية

26/11/2018 00:56:00 AM | عدد القراءات : 1

واع/ مكتب اربيل /ع.

ذكرت مصادر أمنية، مساء الأحد، ان الهزة الأرضية التي ضربت عددا من المحافظات أسفرت عن وفاة شخصين في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية.

وأفاد الناطق باسم اعلام شرطة كلار الرائد، علي جمال قدوري، في بيان مقتضب، تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ان نحو 52 شخصا أسعفوا إلى مستشفى الطوارىء في القضاء بسبب الهزة الأرضية التي ضربت إقليم كردستان وعددا من المحافظات،" مبينا ان "شخصين فقدا حياتهما بعد تعرضهما لجلطة نتيجة الهلع والخوف، وهما رجل يدعى محمد فتاح رستم من حي رزكاري في كلار، وإمرأة تدعى صبرية قادر شريف من سكنة حي كلار القدير".

وأضاف قدوري، أن "معظم الذين اسعفوا إلى المشفى أصيبوا بالهلع والخوف واغمي عليهم لحظة وقوع الهزة الأرضية، التي بلغت شدتها أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر، مبينا انه تم علاجهم وخرجوا من المشفى بعد تقديم العلاج المناسب".

يذكر ان الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، أعلنت في بيان لها مساء الأحد، ان قوة الهزة بلغت 6,3 درجة على مقياس ريختر، موضحة أن مركز الهزة يبعد 30 كم عن حدود خانقين –ديالى.

وضرب زلزال 6 محافظة كرمنشاه غرب إيران والقريبة من الحدود العراقية وتسبب بإصابة 200 ايراني حتى الآن بدون وقوع قتلى.

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