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أكثر من 500 مصاب إثر زلزال قوي في إيران.. وتداعياته تصل الكويت والعراق (صور وفيديو)
2018/11/26 | 01:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أصيب أكثر من 500 شخص حالة العشرات منهم خطيرة، إثر زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب قرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

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