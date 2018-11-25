2018/11/26 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا أصيب أكثر من 500 شخص حالة العشرات منهم خطيرة، إثر زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب قرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.وشعر الناس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 500 مصاب إثر زلزال قوي في إيران..



وتداعياته تصل الكويت والعراق (صور وفيديو) اسرار ميديا.

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