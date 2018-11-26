2018/11/26 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطت طائرة الرئيس مسعود بارزاني في مطار بغداد الدولي ، وكان السجاد الأحمر قد فرش قبل ساعات ، وسهر على نظافته عدد من عمال الخدمة في المطار ليتناسب وحجم المناسبة التاريخية التي يرى مراقبون إنها تكريس لقدرة بارزاني على الإمساك بمقومات وجود سياسي متفرد في كردستان والعراق ، وهو ما أثبته نوع الإستقبال في بغداد … رسالة إعتذار للرئيس بارزاني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسالة إعتذار للرئيس بارزاني كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة إعتذار للرئيس بارزاني) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة إعتذار للرئيس بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).