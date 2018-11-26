English | وظائف


رسالة إعتذار للرئيس بارزاني
2018/11/26 | 01:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حطت طائرة الرئيس مسعود بارزاني في مطار بغداد الدولي ، وكان السجاد الأحمر قد فرش قبل ساعات ، وسهر على نظافته عدد من عمال الخدمة في المطار ليتناسب وحجم المناسبة التاريخية التي يرى مراقبون إنها تكريس لقدرة بارزاني على الإمساك بمقومات وجود سياسي متفرد في كردستان والعراق ، وهو ما أثبته نوع الإستقبال في بغداد … رسالة إعتذار للرئيس بارزاني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسالة إعتذار للرئيس بارزاني كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة إعتذار للرئيس بارزاني) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة إعتذار للرئيس بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).


كامل التفاصيل في: كتابات ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ فيليبي ميلو..الجزار البرازيلي حاصد البطولات
⋙ موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي 2018-19
⋙ روسيا تمنع سفناً أوكرانية من دخول بحر آزوف
⋙ 954 مليار دولار إنفاق متوقع على “المعلومات” في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا
⋙ الحريري لا يفقد الأمل من تأليف الحكومة ونائبان عونيان يدعوانه للاعتراف بالآخرين
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | محافظ واسط .. يستقل مروحية عسكرية لتفقد حجم الاضرار والبحث عن محاصرين وسط السيول لانقاذهم
⋙ أكثر من 500 مصاب إثر زلزال قوي في إيران.. وتداعياته تصل الكويت والعراق (صور وفيديو)
⋙ بالصور .. انقاذ حياة طفلة حديثة الولادة عُثر عليها بمكب نفايات في بغداد
الأكثر شيوعا