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لعبة PUBG تتسبّب بـ “حالات قتل وطلاق”.. ورجل دين يُحذِّر!
2018/11/26 | 01:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيخ عراقي يحذر من لعبة PUBG، التي تسببت في حالات طلاق وقتل، بحسب وصفه.

حيث كشف إمام وخطيب جامع أبي حنيفة […]

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ورجل دين يُحذِّر! اسرار ميديا.

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