2018/11/26 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيخ عراقي يحذر من لعبة PUBG، التي تسببت في حالات طلاق وقتل، بحسب وصفه.حيث كشف إمام وخطيب جامع أبي حنيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لعبة PUBG تتسبّب بـ “حالات قتل وطلاق”..



ورجل دين يُحذِّر! اسرار ميديا.

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