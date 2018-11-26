جاتوسو يهاجم رجل سياسي بعد التعادل مع لاتسيو

2018/11/26 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر رفض جينارو جاتوسو المدير الفني لفريق ميلان الانتقادات التي وجهت له من قبل رجل السياسة الإيطالي سلافيني وذلك بعد هجوم الأخير عليه عقب تعادل ميلان مع لاتسيو بهدفٍ لكل فريق في الأسبوع الثالث عشر من الكالتشيو.

وقال جاتوسو: "سلافيني قال إنه كان يجب أن أجري بعض التغييرات في المباراة، أنا لا أتحدث في السياسة لأنني لا أفهم فيها، ولكن ما أقوله لسلافيني هو أن يركز على السياسة لأنها وظيفته، دولتنا تمر ببعض المشاكل الفوضوية عليه أن يركز على حلها بدلًا من التركيز على المباراة".

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كما تابع المدرب الإيطالي حديثه وقال: "أعتقد إننا لعبنا بشكل جيد الليلة على الرغم من الإصابات التي ضربت الفريق، لقد قاتلنا بجدية طوال وقت المباراة من أجل تحقيق الفوز".

وعن أنباء التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في ميركاتو الشتاء قال جاتوزو: "سنرى كيف ستسير الأمور، علينا الآن التركيز على مبارياتنا المقبلة".

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