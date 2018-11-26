رسالة إلى الخطيب من الأرجنتين - الخوف لا ينفع

2018/11/26 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر تابعنا عن كثب ما حدث في نهائي كوبا ليبيرتادورس، والموقف القوي الذي اتخذته إدارة بوكا جونيورز تجاه ما حدث ضد فريقها من اعتداءات، والجميع رضخ لهذا الموقف وتم تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

مثل تلك المواقف قد يتعرض لها أي فريق في العالم، ولكن موقف إدارة بوكا جونيورز يجب أن يدرس، لأن سلامة فريقها فوق أي اعتبارات، بالرغم من أن المنافس "ريفر بليت" فريقًا من دولته.

ما حدث من اعتداءات لحافلة بوكا جونيورز يعيد أذهاننا لما حدث قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، عندما تعرضت حافلة الأهلي للاعتداء من قبل جماهير الترجي التونس في قلب تونس، وأصيب على إثرها هشام محمد لاعب وسط المارد الأحمر وقتها.



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نهائي كوبا ليبرتادوريس | ما حدث من البداية للنهاية

لم نرى أي موقف حاسم من إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالرغم من أنه كان متواجدًا في تونس، مثل تلك الاعتداءات لها تأثير نفسي سلبي على أي لاعب في العالم، وهذا ما شاهدناه في المباراة، لم يتمكن لاعبي الأهلي من الظهور في مستواهم المعهود.

قد يكون موقف إدارة الأهلي وقتها، أن الحدث كبير، ومتواجدين في بلد شقيق، ولكنني متأكد بأن تلك الاعتداءات لو تعرض لها لاعبي الترجي، مسئولي النادي التونسي لن يتركوا الأمر يمر مرور الكرام.

نتذكر جميعًا ما قاله معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، عقب انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب في الأسكندرية، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، حيث اشتكى من سوء الاستقبال والتفتيش عند الدخول للملعب، بالرغم من أنها إجراءات عادية، وبالنسبة لسوء الاستقبال هذا الأمر قد يكون إدعاء منه.

لاعبو الأهلي تعرضوا لضغط رهيب خلال تواجدهم في تونس، بداية من وصولهم في المطار، وحتى انتهاء المباراة، الغريب في الأمر أن إدارة القلعة الحمراء لم تتحرك أمام تلك الضغوط الرهيبة التي تعرض لها اللاعبين قبل مباراة مهمة.

رسالة واضحة ترسلها إدارة نادي بوكا جونيورز إلى العالم أجمع، وبالتحديد إدارة الأهلي، وهو سلامة فريقي فوق كل اعتبار، يجب الاستيعاب من هذا الدرس جيدًا.

الأهلي كان متواجدًا في تونس من أجل لعب كرة القدم فقط، وهو نفس الأمر بوكا جونيورز كان متواجدًا من أجل لعب كرة القدم، حافلة الأهلي تعرضت للهجوم وأصيب بعض اللاعبين، نفس الأمر حدث مع حافلة بوكا جونيورز، وتعرض لاعبين للإصابات.

الأمور بعد ذلك تغيرت تمامًا، الأهلي لم يعترض على هذا الأمر، لم يتحرك أي مسؤول، اللاعبين لم يتحدثوا ويمتنعوا عن المباراة، العكس حدث في بوكا جونيورز، إدارة بوكا جونيورز اعترضت على الأمر، لاعبي الفريق قرروا عدم اللعب، تحديدًا قائد الفريق كارلوس تيفيز الذي أعلن أن الأمور أصبحت صعبة.

الخطأ بات واضحًا ويجب التعلم منه مستقبلًا، سلامة الفريق فوق الاعتبار، قد يكون الرد على هذا الأمر بأن هشام محمد كان مصابًا وخارج حسابات الجهاز الفني، على الجانب الآخر تعرض أكثر من لاعب أساسي في بوكا جونيورز للإصابات، ولكن ردي هو الضرر النفسي الذي تعرض له لاعبي الأهلي، هل ترى أن ما حدث لم ينتج أثرًا سلبيًا على أداء الفريق؟

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