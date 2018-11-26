2018/11/26 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح مابعد الامبريالية: الانهيار الاقتصادي القادم...!مظهر محمد صالحانهالت علينا تساؤلات كثيرة حول التحذير الذي اطلقه رجل الاعمال المخضرم طلال ابو غزالة وتوقعاته الداكنة بشأن ازمة مالية ستضرب الاقتصاد العالمي بحلول العام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- مركزها الولايات المتحدة الامريكية وتكون اشد بكثير من تلك التي حدثت في العام ٢-;-٠-;-٠-;-٨-;-...!!ابتداءً اجد ان السيد طلال ابو ......

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