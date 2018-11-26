عاجل| منظمة الطوارئ الإيرانية: ارتفاع عدد الجرحى إثر زلزال كرمانشاه غرب إيران اليوم إلى 553 شخصٌا

2018/11/26 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الطوارئ الإيرانية: ارتفاع عدد الجرحى إثر زلزال كرمانشاه غرب إيران اليوم إلى 553 شخصٌا

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